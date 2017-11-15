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Adana'da 7 EYP ele geçirildi

Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda ele geçirilen el yapımı patlayıcılar, bomba imha ekipleri tarafından imha edildi.

15.11.2017 - 13:06
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Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 11 Eylül'de Ziyapaşa Bulvarı'nda bir restoranda çıkan kavgada iki kişinin ölmesi, üç kişinin yaralanmasıyla ilgili aranan firari şüpheli Kemal D'nin Yeşilyurt Mahallesi'ndeki oto kiralama işyerine gittiği bilgisine ulaştı.

ELE GEÇİRİLENLER

Bunun üzerine işyerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda masa çekmecelerinin gizli bölümünde 7 el yapımı patlayıcı ve bir pompalı tüfek ele geçirildi.

Adana'da 7 EYP ele geçirildi

7 ŞÜPHELİ SERBEST KALDI

Firari Kemal D'ye ise rastlamayan polis ekipleri, işyerindeki 7 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, serbest bırakıldı.

Adana'da 7 EYP ele geçirildi

HEPSİ İMHA EDİLDİ

Bomba imha uzmanları tarafından yapılan çalışmanın ardından el yapımı patlayıcıların imha edildiği öğrenildi.

Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'ndaki restoranın ortakları Kemal D. ve Erkan Çoral arasında 11 Eylül'de çıkan silahlı kavgada, Murat Sultan (39) ile Orhan Koğa (35) olay yerinde hayatını kaybetmiş, Erkan Çoral, Serkan Kaplan (35)ile Ömer Karabacak yaralanmıştı.

Zanlılardan olayda yaralanan ve tedavisi tamamlanan Serkan Kaplan ile Seyit Y. (39), Çağlar G. (34), Gökhan A. (34), Erdinç S. (41) ve Ali E. (33) tutuklanmış, Ömer D. (34) ve Abdülmümin A. (47) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kavganın, ortaklar Kemal D. ve Çoral arasında hisselerin devri nedeniyle yaşanan anlaşmazlık yüzünden çıktığı ileri sürülmüştü.

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