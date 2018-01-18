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Adana'da 70 güvercin yakıldı

Adana Kozan'da 70 güvercini çalmak isteyen hırsızlar, güvercinleri çalamayınca barakayı ateşe verdi.

İHA | 18.01.2018 - 18:02..
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Kozan ilçesine bağlı Turunçlu Mahallesi Deliçay mevkiinde meydana gelen olayda, Umut Özgür Karaoğlan’ın boş araziye yaptırdığı tek odadaki kafeslerde beslediği güvercinleri çalmak isteyen hırsız ya da hırsızlar, kapıyı açmak istedi.

KAPIYI AÇAMADILAR, KAFESLERİ YAKTILAR

Kapıyı açamayan hırsızlar, duvarda havalandırma için açılan deliklerden benzin döküp kafesleri ateşe verdi. Çıkan yangında kafeslerdeki 70 güvercinin tamamı öldü.

Adana'da 70 güvercin yakıldı

Sabah güvercinleri kontrol etmek için geldiğinde gördüğü manzara karşısında şoke olan Umut Özgür Karaoğlan, polise ihbarda bulundu.

"150 BİN LİRALIK KUŞLAR TELEF OLDU"

Telef olan kuşları çocukları gibi gördüğünü söyleyen Karaoğlan, "Kaybım 150 bin lirayı buluyor. Benim tüm geçim kaynağım bu güvercinlerdi. Çocukluğumdan beri bu işi yapıyorum. 15 yıldır da bu kuşlara bakıyordum. Çocuklarıma vermediğim emeği ben bu kuşlara verdim. Onlar kadar seviyordum. Çünkü onlar sayesinde ailemi geçindiriyordum. Bir kibritle benim hayatımı söndürdüler. Başka gelirim de yok. Bütün yetkililerden yardım bekliyorum. Güvercinlerimi yakanların bir an önce yakalanmasını istiyorum. Bunu yapan insan olamaz. Allah’a havale ediyorum" dedi.

Adana'da 70 güvercin yakıldı

Adana'da 70 güvercin yakıldı

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