Adana’da 8 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi’nde yaptıkları uygulamada şüphelenip durdurdukları 50 MD 006 plakalı otobüste 3 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

2 SURİYELİ GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca ekipler, D-400 Karayolu Çimento Kavşağı’nda da şüphelenip durdurdukları 27 HD 234 plakalı otomobilde yaptıkları aramada ise 4 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Araçtaki Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.



