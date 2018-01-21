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Adana’da 8 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi

Adana’da polis ekiplerinin operasyonuyla, 2 araçtan 8 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirilirken 2 Suriyeli gözaltına alındı.

İHA | 21.01.2018 - 14:02..
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi’nde yaptıkları uygulamada şüphelenip durdurdukları 50 MD 006 plakalı otobüste 3 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Adana’da 8 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi

2 SURİYELİ GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca ekipler, D-400 Karayolu Çimento Kavşağı’nda da şüphelenip durdurdukları 27 HD 234 plakalı otomobilde yaptıkları aramada ise 4 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Araçtaki Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana’da 8 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi

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