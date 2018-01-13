taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.645
USD
3,7479
EURO
4,5728
ALTIN
161,30
PETR
69,7900

Adana'da 8. kattan düşen Sarıyıldız hayatını kaybetti

Adana'da yaşayan 39 yaşındaki Önder Sarıyıldız balkona çıktı. Dengesini kaybetmesi sonucu 8. kattan düşen Sarıyıldız, hayatını kaybetti.

İHA | 13.01.2018 - 05:58..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Yürekleri burkan olay Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi Anadolu Lisesi Caddesi üzerinde meydana geldi. 39 yaşındaki Önder Sarıyıldız, evinin balkonuna çıktı. Daha sonra dengesini kaybeden Sarıyıldız 8’inci kattan aşağı düştü.

Adana'da 8. kattan düşen Sarıyıldız hayatını kaybetti


BABASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Durumu gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sarıyıldız’ı hastaneye kaldırdı. Ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen şahıs kurtarılamadı.

Şahsın babası ise olay yerinde gözyaşları içinde sinir krizi geçirirken komşuları tarafından güçlükle sakinleştirdi. Sarıyıldız’ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

Adana'da 8. kattan düşen Sarıyıldız hayatını kaybetti


YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan Çelik darbe gecesi yalnız bırakıldığımızı söyledi

Bakan Çelik darbe gecesi yalnız bırakıldığımızı söyledi

44
İngiltere'de Trump'a öfke dinmiyor

İngiltere'de Trump'a öfke dinmiyor

7
ABD İran'ı BM kararlarını ihlal etmekle tehdit etti

ABD İran'ı BM kararlarını ihlal etmekle tehdit etti

45
Türkiye Yunanistan'ın el koyduğu gemi için inceleme başlattı

Türkiye Yunanistan'ın el koyduğu gemi için inceleme başlattı

19
Bayern Leverkusen'i de dağıttı

Bayern Leverkusen'i de dağıttı

7
Anadolu Efes Kızılyıldız'ı devirdi

Anadolu Efes Kızılyıldız'ı devirdi

2
ABD Hazine Bakanı: Kripto paralar için çalışma yapacağız

ABD Hazine Bakanı: Kripto paralar için çalışma yapacağız

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM