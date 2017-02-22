Adana'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Olay, merkez Yüreğir İlçesi 1184 sokak Yeşil Bağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Yahya Kırlangıç (18) ile kimliği belirlenemeyen Suriye uyruklu bir şahıs arasında sebebi belli olmayan bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın alevlenmesiyle, Suriye uyruklu şahıs, Yahya Kırlangıç’ı 2 yerinden bıçaklayarak kaçtı.

Durumu gören vatandaşlar, Kırlangıç’ı hemen hastaneye götürdü. Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kırlangıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, Suriyeli şahsı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.