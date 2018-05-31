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Adana'da bir adam eşini kızının gözleri önünde vurdu

Şiddet gördüğü için eşinden boşanmak isteyen Nilay Güngör, eşiyle kavga etti. Sinirlerine hakim olamaya Hasan Güngör, kızının gözleri önünde eşine 4 el ateş etti. Kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA | 31.05.2018 - 15:20..
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Olay Çukurova ilçesi, Belediyeevleri Mahallesi Zahit Akdağ Bulvarı'ndaki bir apartman dairesinde meydana geldi.

ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İÇİN BOŞANMAK İSTEDİ

İddiaya göre, Nilay Güngör (57) Aksaray Emniyet Müdürlüğünden 1 yıl önce emekli olan kocası polis memuru Hasan Güngör'den (56), şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanmak istedi. Ancak Hasan Güngör eşinin bu kararına karşı çıktı. Bu nedenle çift sürekli kavga etmeye başladı.

Adana'da bir adam eşini kızının gözleri önünde vurdu

"ARTIK DAYANAMIYORUM"

Bugün de öğle saatlerinde Nilay Güngör 3 çocuğundan Eda Güngör'ün evde olduğu bir zamanda eşine, "senden boşanmak istiyorum artık dayanamıyorum" dedi. Bu nedenle çift arasında yine tartışma çıktı. Hasan Güngör eşini boşanmaması için ikna etmeye çalıştı. Ancak tartışma kavgaya dönüşü.

EŞİNİ KIZININ GÖZÜ ÖNÜNDE VURDU

Çiftin küçük kızları kavgayı önlemeye çalıştı. Ancak Hasan Güngör sinirlenerek beylik tabancasını çekip eşine doğrulttu. Eşi bunun üzerine kaçıp kurtulmak istedi Hasan Güngör de eşinin arkasından 4 el ateş ederek onu vurdu. Bu arada 16 yaşındaki kız çocuğu babası annesini vurunca şok geçirdi.

Adana'da bir adam eşini kızının gözleri önünde vurdu

POLİSİN ARDINDAN AMBULANS GELDİ

Sesleri duyan komşuları polisi arayarak haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis bir süre kapıyı açtıramadı. Daha sonra Hasan Güngör kapıyı açtı ancak teslim olmak istemedi. Polis Güngör'ü ikna edip tabancasıyla birlikte onu etkisiz hale getirdi. Polis bir taraftan da olay yerine ambulans çağırdı.

Gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Zanlı koca 100. Yıl Polis Merkezine götürüldü. Şok geçiren kız çocuğu ise ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Zanlı koca polis merkezindeki işlemlerinin ardından cinayet dedektifleri tarafından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Kadının cenazesi ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da bir adam eşini kızının gözleri önünde vurdu

(Eşinin 4 kurşunuyla yaşamını yitiren Nilay Güngör)

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