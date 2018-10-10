taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0926
Euro
7.00145
Altın
1186.92
Borsa
96302.6
Gram Altın
232.856

Adana'da bir adam mutfak tüpüyle marketi uçurmak istedi

Adana'da evinin duvarına kamyon ile zarar veren market görevlilerine kızan vatandaş mutfak tüpüyle girdiği iş yerini havaya uçurmak isteyince ortalık karıştı.

İHA | 10.10.2018 - 09:56..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Olay, merkez Seyhan ilçesi, Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir markete ait kamyon sokağa girmek isterken Mehmet Eşref I.'nın marketin hemen yanındaki evinin duvarına zarar verdi.

Adana'da bir adam mutfak tüpüyle marketi uçurmak istedi

MARKETİ BASTI

Duvarın sıvaları ve betonlarının dökülmesine sinirlenen Mehmet Eşref I., görevlilerden zararının karşılanması istedi. Görevliler ise Mehmet Eşref I.'nın zararının karşılanacağını söyledi.

Adana'da bir adam mutfak tüpüyle marketi uçurmak istedi ViDEO

Aradan geçen süre içerisinde zararının giderilmemesine sinirlenen Mehmet Eşref I., eline mutfak tüpünü alıp gazını da açarak marketi bastı. Marketi havaya uçuracağını söyleyen zanlıyı gören vatandaşlar marketten kaçtı. Mehmet Eşref I. ise tüpü market rafının üzerine koyarak bir süre bekledi.

Adana'da bir adam mutfak tüpüyle marketi uçurmak istedi

KAMERALAR GÖRÜNTÜLEDİ

Bu arada dışarı çıkan çalışanlar polisi aradı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Olay yerine gelen polisler, zanlıyı etkisiz hale getirdi. Sakinleşen Mehmet Eşref I., tüple birlikte polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suriye'de af çıktı

Suriye'de af çıktı

235
Prof. Celal Şengör: Kendi dışkımı yedim

Prof. Celal Şengör: Kendi dışkımı yedim

334
Türkiye'ye gelen 15 kişilik Suudi timi tespit edildi

Türkiye'ye gelen 15 kişilik Suudi timi tespit edildi

97
Türkiye'de yaşayan Suriyeliler istatistiği

Türkiye'de yaşayan Suriyeliler istatistiği

147
ABD, İsrail'de tutuklanan vatandaşına duyarsız

ABD, İsrail'de tutuklanan vatandaşına duyarsız

53
Cemal Kaşıkçı olayında dünya veliaht prensi suçluyor

Cemal Kaşıkçı olayında dünya veliaht prensi suçluyor

64
Suudi ekipte delilleri yok eden isim: Al Tubaigy

Suudi ekipte delilleri yok eden isim: Al Tubaigy

103
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM