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Adana'da bir eczanenin deposu kundaklandı

Adana’da bir eczanenin depo kısmına benzin dökülerek ateşe verildi. İtfaiye yangını kısa sürede söndürürken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

İHA | 20.03.2018 - 04:01..
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Seyhan'ın Bakımyurdu mevkiinde meydana gelen yangında, çevredeki vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerini aradı. İtfaiye ekipleri gelene kadar vatandaşlar yangına müdahale ederek büyümesini önlerken, itfaiye erleri yangını kısa sürede söndürdü.

Adana'da bir eczanenin deposu kundaklandı


BENZİN ŞİŞELERİ OLAY YERİNDE BULUNDU

İş yerinde maddi hasar meydana gelirken, ilk bulgularda benzin dökülerek yakıldığı öğrenildi. Eczanenin dışarısında da iki şişe benzin bulundu.

Polis olayı gerçekleştiren kişi ve kişileri arama çalışmaları başlattı.

Adana'da bir eczanenin deposu kundaklandı VİDEO


Adana'da bir eczanenin deposu kundaklandı

Adana'da bir eczanenin deposu kundaklandı


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