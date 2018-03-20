Adana'da bir eczanenin deposu kundaklandı

Seyhan'ın Bakımyurdu mevkiinde meydana gelen yangında, çevredeki vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerini aradı. İtfaiye ekipleri gelene kadar vatandaşlar yangına müdahale ederek büyümesini önlerken, itfaiye erleri yangını kısa sürede söndürdü.





BENZİN ŞİŞELERİ OLAY YERİNDE BULUNDU

İş yerinde maddi hasar meydana gelirken, ilk bulgularda benzin dökülerek yakıldığı öğrenildi. Eczanenin dışarısında da iki şişe benzin bulundu.



Polis olayı gerçekleştiren kişi ve kişileri arama çalışmaları başlattı.

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