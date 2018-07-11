Adana'da bir kişi, yengesini boğarak öldürdü

İlçeye bağlı Gökgöz Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, akli dengesi yerinde olmayan Şadi E. (65) adlı şahıs aynı evde yaşadığı yengesi Rahime E.’yi (67) boğarak öldürdü. Yakınları tarafından evde hareketsiz vaziyette bulunan Rahime E.’nin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de kadının öldüğünü belirledi. Jandarma ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı.

KAYINBİRADERİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Öte yandan olayda hayatını kaybeden Rahime E.’nin kardeşi Emine Solmaz, en küçük kardeşinin kendisini aradığını, ablasının akli dengesi yerinde olmayan kayınbiraderi tarafından boğularak öldürüldüğünü haber verdiğini, bunun üzerine ağabeyi ve yakınları ile hemen ablasının evine gittiğini söyledi. Solmaz, ablası Rahime E.’nin hayatını kaybettiğini ve akli dengesi yerinde olmayan kayınbiraderinin de aynı evde bulunduğunu kaydetti. Ablasını hastaneye götürmek istediklerini ancak geç kaldıklarını sözlerine ekledi.

Olayda hayatını kaybeden Rahime E.’nin cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.