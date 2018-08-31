Adana'da bisiklet hırsızı tikinden yakalandı

1 Bayramda akaryakıta 3,7 milyar lira harcandı Söz konusu 10 günlük sürede toplam 578 milyon 472 bin litre benzin ve motorin satıldı.

2 Duygu Su: Babam başımda olsaydı Ağaoğlu ile aşk yaşamazdım Ali Ağaoğlu'nun eski aşkı Duygu Su Pınar, neden kendinden yaşça büyük bir erkekle aşk yaşadığını açıkladı.

3 TürkAkımı'nın yüzde 80'i tamamlandı Rus gazını Türkiye'ye taşıyacak TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin yüzde 80'lik kısmının tamamlandığı bildirildi.

4 Manisa'da genç adam düğün günü hayatının şokunu yaşadı Manisa'da düğün günü evlenecek çifte verilen 60 bin değerindeki altın gelinin akrabaları tarafından alındı. Olayı hemen jandarmaya bildiren genç adam gelinin isminin de sahte olduğunu öğrendi.

5 Bülent Ersoy tahtıyla sahneye çıktı Bodrum'daki konserine özel tahtıyla çıkan Bülent Ersoy,herkesi şaşırttı.

6 Ferrari 250 GTO 48 milyon dolara satıldı Ferrari tarihinin efsane modellerinden olan ve otomobil yarışları için sadece 39 adet üretilen 1962 model 250 GTO, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen açık artırmada rekor fiyata alıcı buldu.