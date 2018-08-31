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Adana'da bisiklet hırsızı tikinden yakalandı

İki çocuğu "Babanızı tanıyorum" diyerek kandırıp bisikletlerini çaldığı iddia edilen şüpheli, "tiki" sayesinde tespit edilip tutuklandı.

AA | 31.08.2018 - 10:52..
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir şüphelinin 28 Temmuz’da merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi ve Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi’nde iki çocuğu "Babanı tanıyorum." diyerek kandırıp bisikletlerini çalması üzerine çalışma başlattı.

Çocukların şüphelinin gözünün seğirdiği ve omzunu sürekli oynattığı şeklinde ifade vermesi üzerine polis, çalışmalarını bu yöne yoğunlaştırdı.

TİTREK AYHAN

Ekipler, emniyette 27 farklı suçtan kaydı olan ve benzer özellikte "tiki" bulunduğu bilinen şüpheli Ayhan G’nin (53) fotoğrafını çocuklara gösterdi.

Çocukların teşhis etmesi üzerine zanlının Sakarya Mahallesi’ndeki adresine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan ve "Titrek Ayhan" lakabıyla bilinen zanlı, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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