Adana'da boya yüklü tır alev aldı

ABD bağımsızlığını ilan edeli 242 yıl oldu

Burdur'un Gölhisar ilçesinde Kibyra Antik Kenti'ndeki 3 bin 600 kişilik odeonun orkestra bölümünü süsleyen canavar figürü Medusa mozaiği ziyarete açıldı.

Genç şarkıcı yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor..

Hangi ülke güzelliğini neye borçlu öğrenelim...

Bu hafta hangi kitapları öneriyoruz?

24 Haziran seçimlerinde İnce'nin yenilgiyi kabullenmesine, kendisine yakınlığıyla bilinen Uğur Dündar tepkili.

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Abidal'e organ mafyasından karaciğer alınmış

Barcelona eski başkanı Rosell'in, kara para aklama nedeniyle mahkemesi sürerken, hakkında bir dava daha açıldı. Rosell'in, Abidal'e nakledilen karaciğeri yasa dışı yollardan temin ettiği ortaya çıktı.