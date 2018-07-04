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Adana'da boya yüklü tır alev aldı

Adana'nın Pozantı ilçesinde bir tırda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

AA | 04.07.2018 - 13:30..
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Adana-Tarsus karayolunda, Eskişehir'deki boya fabrikasından aldığı boyayı Irak'a taşıyan Mahmut Almaz yönetimindeki 73 KA 052 plakalı tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Adana'da boya yüklü tır alev aldı

TIR DORSEDEN AYRILDI

Yangının büyümesi üzerine sürücü Almaz, tırı dorseden ayırmayı başardı.
Sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yol kenarındaki ormanlık alana da sıçrayan alevler söndürüldü, dorse kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık bir saat aradan sonra yol yeniden trafiğe açıldı.

Adana'da boya yüklü tır alev aldı

Adana'da boya yüklü tır alev aldı

Adana'da boya yüklü tır alev aldı

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