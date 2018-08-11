Adana'da çalınan otomobil yakın hesabıyla bulundu

Belediyede cenaze nakil aracı şoförü olarak çalışan Yusuf Kurtulmuş'un, merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi'nde kaportacıya bıraktığı otomobili, 2 Ağustos'ta iş yeri önünde park halindeyken çalındı.

Olayın bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

POLİS YAKIT MİKTARINI ÖĞRENDİ

Otomobilin çalınma anına ilişkin görüntüleri inceleyen polis, aracının deposundaki yakıtın miktarını öğrenmek için Kurtulmuş'la görüştü.

EN FAZLA 45 KİLOMETRE GİDEBİLİR...

Kurtulmuş'un depoda tahmini 20 liralık yakıt bulunduğunu belirtmesi üzerine polis şüphelinin bu yakıtla yaklaşık 45 kilometre gidebileceğini hesaplayarak alandaki 26 akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı.

Otomobil hırsızlarını 20 liralık yakıt ele verdi VİDEO

350 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Yaklaşık 350 saatlik görüntü inceleyen ekip, iki kişinin çalınan araçla olay yerine yaklaşık 40 kilometre mesafedeki İmamoğlu ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonundan benzin aldığını tespit etti.

2 KİŞİ YAKALANDI

Ekip, görüntüdeki şüphelilerin "uyuşturucu madde kullanma", "hırsızlık" ve "tehdit" suçlarından emniyette kayıtları bulunan Halis Ç. ve Eyüp Ö. olduğunu belirledi.

İki zanlı, ekiplerce kaldıkları adres tespit edilerek yakalandı.

Şüpheliler ifadelerinde aracı A.G'ye sattıklarını söyledi. Bu kişiye ulaşan ekip, onun da aracı Y.E'ye sattığını öğrendi.

A.G. ve Y.E'yi de gözaltına alan polis, çalıntı aracı da buldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.G. ve Y.E. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, aracı çaldığı iddia edilen Halis Ç. ile aracın satılmasına aracılık ettiği öne sürülen arkadaşı Eyüp Ö. tutuklandı.

"ALLAH POLİSLERDEN RAZI OLSUN"

Emniyet Müdürlüğüne gelerek aracını teslim alan Yusuf Kurtulmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracının bulunacağına inandığını belirterek, "İlk günden bu yana polisler bana bulacaklarını söylüyordu. Öyle de oldu. Aracımı bulup getirdiler. Allah onlardan razı olsun." dedi.

YAKIT POMPASININ YANINDA SİGARA YAKTI

Akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Halis Ç'nin, yakıt almak için durduklarında arka kapıdan ağzında sigarayla çıktığı görülüyor.

Yakıt pompasının yanında ağzında sigarayla bekleyen Halis Ç, arkadaşı tarafından uyarılıyor.

Daha sonra şüpheliler, yakıt alıp buradan ayrılıyor.