taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.830
USD
3,6376
EURO
3,8612
ALTIN
144,43
PETR
55,6900

Adana'da cinayet zanlılarının annesinin evi kundaklandı

Adana'da cinayet zanlısı iki kardeşin annesi ve ağabeyinin ikamet ettiği eve pompalı tüfekle ateş açıldı, mololofkokteyli atılarak yakıldı.

19.02.2017 - 05:46
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Adana'da cinayet zanlılarının annesinin evi kundaklandı

Adana'da ortak iş yaptıkları kişiyi darbederek öldürüp gömdükleri ileri sürülen iki kardeşin annesi ve ağabeyinin kaldığı eve, kimliği belirlenemeyen şahıs ya da şahıslarca önce pompalı tüfekle ateş açıldı, sonra molotofkokteyli atılarak kundaklandı.

ÖNCE POMPALI TÜFEKLERLE ATEŞ AÇTILAR

Ortak iş yaptıkları Gökhan Nas'ı anlaştıkları parayı vermediği iddiasıyla öldürdükleri ileri sürülen Mehmet Sait ve Halil S. kardeşlerin annesi Emine S. ve ağabeyi İbrahim S'nin merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi 936 Sokak'ta bulunan iki katlı evlerine, gece saatlerinde kimliği belirlenemeyen şahıs ya da şahıslarca pompalı tüfekle ateş açıldı.

DAHA SONRA KUNDAKLADILAR

Daha sonra camdan içeri molotofkokteyli atılarak kundaklanan evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, polis evin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Adana'da cinayet zanlılarının annesinin evi kundaklandı

NEYSE Kİ EVDE KİMSE YOKTU

Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması, can kaybı yada yaralanmanın önüne geçerken, iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Polis olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahısları bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı. Polis ekipleri dün merkez Yüreğir ilçesi Güneşli Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin koltuklarında kan izine rastlamış, otomobili en son Gökhan Nas'ın kullandığını tespit etmişti.

Yapılan araştırmada Gökhan Nas'ın en son birlikte ortak iş yaptıkları Mehmet Sait S. ile görüştüğünü belirlemiş ve S'yi gözaltına almıştı.

Adana'da cinayet zanlılarının annesinin evi kundaklandı

Mehmet Sait S. sorgusunda Gökhan Nas'ı ağabeyi Halil S. ile birlikte darbederek öldürdükleri, daha sonrada merkez Seyhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki moloz dökülen bir araziye gömdüklerini itiraf etmiş, belirtilen yerde yapılan araştırmada Gökhan Nas'ın cesedine ulaşılmıştı. Nas'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmış, firari Halil S'nin yakalanması için polis geniş çaplı araştırma başlatmıştı.

Adana'da cinayet zanlılarının annesinin evi kundaklandı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan uzun soru

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan uzun soru

40
MHP'den Yenikapı mitingi açıklaması

MHP'den Yenikapı mitingi açıklaması

55
Tudor'dan Rize maçı sonrası Bruma açıklaması

Tudor'dan Rize maçı sonrası Bruma açıklaması

16
Hollandalı ırkçı lider Faslılara pislik dedi

Hollandalı ırkçı lider Faslılara pislik dedi

28
NASA 20 yıla kadar uzayda canlı var mı cevaplayacak

NASA 20 yıla kadar uzayda canlı var mı cevaplayacak

26
Bursa'da araç restorana girdi: 9 yaralı

Bursa'da araç restorana girdi: 9 yaralı

7
Konya'da tramvay durağında bıçaklı kavga

Konya'da tramvay durağında bıçaklı kavga

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM