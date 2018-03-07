Adana'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

Ordu’da meydana gelen heyelan nedeniyle bir fındık bahçesi tamamen yok oldu.

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Erdoğan ve Bahçeli'nin çay sohbeti

Cumhur ittifakının iki lideri ittifak için yasal prosedürleri konuştuktan sonra bir süre çay eşliğinde hasbihâl etti. Erdoğan son anketi gösterip Bahçeli'ye müjdeli haberi verdi.