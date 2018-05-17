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Adana’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, 2’si Suriye uyruklu 9 kişi gözaltına alındı.

İHA | 17.05.2018 - 07:39..
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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, şafak vakti terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlendi.

EVLER DİDİK DİDİK ARANDI

Operasyona destek veren Özel Harekat timleri söz konusu mahallelere girerken geniş güvenlik önlemi aldı. Ardından söz konusu evlere koçbaşıyla kapıları kırılarak girildi. Şahısların evleri didik didik arandı.

19 MAYIS'TA EYLEME HAZIRLANMIŞLAR

Eş zamanlı yapılan baskınlarda 2’si Suriyeli 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan şahısların 19 Mayıs’ta eylem hazırlığı yaptıkları öğrenildi.

Adana’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Adana’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Adana’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Adana’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Adana’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

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