Adana'da eşini sevgilisine öldürten kadına müebbet

Adana'da eşini sevgilisine öldürttüğü iddiasıyla daha önce müebbet hapis cezasına çarptırılan ve Yargıtay’ın bozma kararı üzerine yeniden yargılanan kadına, yerel mahkemece aynı ceza verildi.

BOZMA KARARI OKUNDU

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Gülşen Kaymak tutuklu bulunduğu Tarsus Kadın Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı Öldürülen Halit Kaymak'ın yakınları ile tarafların avukatlarının da katıldığı duruşmada mahkeme başkanı, daha önce müebbet hapis cezası verilen sanık Gülşen Kaymak’la ilgili Yargıtay 1. Ceza Dairesinin bozma kararını okudu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Mahkeme başkanı, Yargıtay'ın kararında Kaymak'ın, "tasarlayarak adam öldürmek" suçundan değil "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasının istendiğini belirtti.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Yargıtay'ın bozma kararına uyarak Kaymak'ı önce ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum eden mahkeme heyeti, duruşmadaki iyi hali nedeniyle sanığın cezasını daha sonra müebbet hapse çevirdi.

EVİNDE BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Servis şoförlüğü yapan Halit Kaymak, 28 Aralık 2010'da merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'ndeki evinde boğularak öldürülmüş olarak bulunmuş, evdeki şarjlı süpürgede parmak izi çıkan çiftçi Asaf Şaşmaz hakkında "tasarlayarak öldürme", ona cinayette yardım ettiği iddia edilen maktulün eşi Gülşen Kaymak için de "eşini öldürmeye yardım" suçundan dava açılmıştı.

Sanık Şaşmaz, müebbet hapisle cezalandırılmıştı.