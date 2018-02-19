Adana'da eski nişanlı cinayetinin zanlıları yakalandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Mutlu Kürklü, Mehmet Güleşçi'nin kız kardeşiyle nişanlandıktan sonra anlaşamayınca bir süre sonra ayrıldı.

Kürklü, daha sonra da başka biriyle evlendi. Aradan geçen süre zarfında, Kürklü ve Güleşçi ailesinin yakınları sosyal medya üzerinden Kürklü'nün ayrıldığı nişanlısını çok sevdiğini ve onu unutamadığını söyleyerek yorumlar yaptı.

Bu duruma sinirlenen Mutlu Kürklü ve ve kardeşi Süleyman Kürklü birlikte Mehmet Güleşçi'nin yanına gitti.

TARTIŞMA ÇIKTI

Sosyal medyada yapılan yorumlardan rahatsız olduklarını söyleyen kardeşler ve Güleşçi arasında tartışma çıktı.

SİLAHLAR ÇIKTI

Bu sırada kavgaya Rafet Ünaldı ve İsmail Kul da karıştı. Sözlü sataşmanın büyümesi üzerine kardeşler tabancayla ateş açtı.

Rafet Ünaldı, İsmail Kul ve Mehmet Güleşçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakıma kaldırılan Rafet Ünaldı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 KARDEŞ TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından zanlıları yakalamak için harekete geçti. Adresleri tespit edilen kardeşler kısa sürede yakalandı. Emniyette sorgulanan 2 kardeş, geniş güvenlik önlemi altında sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.