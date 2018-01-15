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Adana'da genç kız önce taksiden sonra köprüden atladı

Adana'da genç kadın seyir halindeki taksiden aşağı atladı. Bulunduğu Çatalan Köprüsü'nden de göle atlayan genç kadın ölümekten kurtarıldı.

İHA | 15.01.2018 - 04:41..
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Çukurova'daki Çatalan Köprüsü'nden Seyhan Nehri'ne atlayarak intihar girişiminde bulunan genç kadın, bir süre yüzdükten sonra kurtarıldı.

Adana'da genç kız önce taksiden sonra köprüden atladı


SOĞUK SU NEDENİYLE ŞOKA GİRDİ

Taksi şoförü durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri genç kadına can simidi uzatmasına rağmen, can simidini tutmayan kadın suda kalmaya devam etti. Yaklaşık 30 dakika boyunca soğuğa aldırış etmeden yüzen genç kadın, bir süre sonra soğuk su nedeniyle şoka girdi.

Adana'da genç kız önce taksiden sonra köprüden atladı

Olay yerine botla gelen su altı ekipleri genç kadını donmaktan ve boğulmaktan kurtardı.

Genç kadın sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Adana'da genç kız önce taksiden sonra köprüden atladı


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