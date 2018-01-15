Adana'da genç kız önce taksiden sonra köprüden atladı

Çukurova'daki Çatalan Köprüsü'nden Seyhan Nehri'ne atlayarak intihar girişiminde bulunan genç kadın, bir süre yüzdükten sonra kurtarıldı.





SOĞUK SU NEDENİYLE ŞOKA GİRDİ

Taksi şoförü durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri genç kadına can simidi uzatmasına rağmen, can simidini tutmayan kadın suda kalmaya devam etti. Yaklaşık 30 dakika boyunca soğuğa aldırış etmeden yüzen genç kadın, bir süre sonra soğuk su nedeniyle şoka girdi.

Olay yerine botla gelen su altı ekipleri genç kadını donmaktan ve boğulmaktan kurtardı.

Genç kadın sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.



