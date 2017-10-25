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Adana'da hasta yakını görevliyi bıçaklandı

Annesinin rahatsızlığı nedeniyle şehir hastanesine gelen Kadir S., sıra gelmediği gerekçesiyle tartıştığı hasta kayıt görevlisini yaraladı.

25.10.2017 - 06:56
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Merkez Yüreğir İlçesi'nde bulunan Adana Şehir Hastanesi'nde meydana gelen olayda Kadir S., rahatsızlanan annesini acil servise getirip sıra numarası aldı. Bir süre sonra Kadir S. kendisine sıra gelmeyince hasta kayıt görevlisi Ferhat K.'nin üstüne yürüdü. Çıkan tartışmada Kadir S. cebinden çıkardığı bıçakla Ferhat K.'yı iki yerinden yaraladı.

Adana'da hasta yakını görevliyi bıçaklandı

Hastane güvenlik görevlisi ve polisin müdahalesiyle Kadir S. etkisiz hale getirilirken, Ferhat K. aynı hastanede tedaviye alındı. Kadir S.'nin polis merkezine götürülmesi sırasında annesi baygınlık geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

Adana'da hasta yakını görevliyi bıçaklandı

Adana'da hasta yakını görevliyi bıçaklandı

Adana'da hasta yakını görevliyi bıçaklandı

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