Adana'da hava kompresörü çalan hırsız kameraya yakalandı

1 İhracat rakamları açıklandı Türkiye'nin ihracatı, ocakta yıllık bazda yüzde 10,7 artarak 12 milyar 457 milyon dolar, ithalatı yüzde 38 artarak 21 milyar 524 milyon dolar oldu.

2 'Faşizmin Analizi' raflarda İtalyan Maria Antonietta Macciocch'nin kitabı, usta şair Cemal Süreya'nın çeviriyle İnkılap Yayınevi etiketiyle yayımlandı.

3 Barınak hayvanlarının mükemmel güzelliği Bu fotoğraflar barınakta yaşayan hayvanları, şefkat dolu bir yuvanın evlat edinmesine teşvik için çekildi...

4 Josef: Gözüme uyku girmiyor Josef de Souza, Quaresma'nın attığı trivela golünden önce yaptığı hatayı unutamadığını söyledi.

5 2184 terörist etkisiz hale getirildi TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana öldürülen terörist sayısı 2184'e ulaştı.

6 Kanal İstanbul'un ÇED süreci başladı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca "Kanal İstanbul" projesinin "Çevresel Etki Değerlendirmesi" başvuru dosyası uygun bulundu.