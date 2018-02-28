Adana'da hava kompresörü çalan hırsız kameraya yakalandı

Adana'da, marangozdan hava kompresörü çalan Ramazan E. (37) yakalandı. Ramazan E.’nin kompresörü motosikletle taşıdığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
POLİSİ ARADI
Olay, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki Mobilyacılar Sitesi'nde meydana geldi. Sabah iş yerine gelen Mehmet Erdem, hava kompresörünün çalındığı fark edince polisi aradı.
MOTOSİKLETİN ARKASINA KOYUP ÇALDI
Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızın iş yerine gelerek, kompresörü motosikletinin arkası koyup çaldığı tespit edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Hırsızlıktan suçundan çok sayıda kaydı bulunan Ramazan E., kısa sürede yakalandı. Emniyete götürülen Ramazan E., sorgusunda kompresörü tanımadığı bir kişiye sattığını söyledi. Ramazan E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.