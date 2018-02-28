taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.832
USD
3,8061
EURO
4,6580
ALTIN
161,37
PETR
66,3100

Adana'da hava kompresörü çalan hırsız kameraya yakalandı

Adana'da hava kompresörünü motosikletin arkasına koyarak uzaklaşan Ramazan E. adliyeye sevk edildi.

DHA | 28.02.2018 - 09:37..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Adana'da, marangozdan hava kompresörü çalan Ramazan E. (37) yakalandı. Ramazan E.’nin kompresörü motosikletle taşıdığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

POLİSİ ARADI

Olay, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki Mobilyacılar Sitesi'nde meydana geldi. Sabah iş yerine gelen Mehmet Erdem, hava kompresörünün çalındığı fark edince polisi aradı.

Adana'da hava kompresörü çalan hırsız kameraya yakalandı

MOTOSİKLETİN ARKASINA KOYUP ÇALDI

Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızın iş yerine gelerek, kompresörü motosikletinin arkası koyup çaldığı tespit edildi.

Adana'da hava kompresörü çalan hırsız kameraya yakalandı

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Hırsızlıktan suçundan çok sayıda kaydı bulunan Ramazan E., kısa sürede yakalandı. Emniyete götürülen Ramazan E., sorgusunda kompresörü tanımadığı bir kişiye sattığını söyledi. Ramazan E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adana'da hava kompresörü çalan hırsız kameraya yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Van’da terör propagandasına operasyon
Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.
Çorum'da otomobil su kanalına devrildi : 1 ölü
Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Suriye uyruklu bir kişi hayatını kaybetti.
Babalık yapmayan öz babaya tazminat davası
İzmir'de bir adam, babalığı benimsemediği için dava açtığı öz babasından tazminat alacak.
Taksim'de atıl durumdaki aydınlatma direkleri kaldırıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Taksim Meydanı'nda atıl durumda bulunan aydınlatma direklerini kaldırdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cezayir'de gündem Recep Tayyip Erdoğan

Cezayir'de gündem Recep Tayyip Erdoğan

43
Rusya'da başkanlık seçimi öncesi halk için +18 kampanya

Rusya'da başkanlık seçimi öncesi halk için +18 kampanya

48
Cumhur İttifakı'nda ortak oylar nasıl hesaplanacak

Cumhur İttifakı'nda ortak oylar nasıl hesaplanacak

60
Serenay Sarıkaya: Teşekkürler Kerem

Serenay Sarıkaya: Teşekkürler Kerem

26
ABD'nin askeri üssüne gelen zarf 11 kişiyi hastanelik etti

ABD'nin askeri üssüne gelen zarf 11 kişiyi hastanelik etti

21
Mert Fırat kadınları bilgisayara benzetti

Mert Fırat kadınları bilgisayara benzetti

25
Sevim Dağdelen NATO'yu Türkiye'ye müdahaleye çağırdı

Sevim Dağdelen NATO'yu Türkiye'ye müdahaleye çağırdı

105
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM