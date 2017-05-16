taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.932
USD
3,5581
EURO
3,9313
ALTIN
141,22
PETR
51,9900

Adana'da hırsız komşu kameraya yakalandı

Adana'da komşusunun evinden hırsızlık yaptığı belirlenen Dilek A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

16.05.2017 - 13:44
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Adana'da yaşayan Fatih K. evinden sürekli kıymetli eşya ve para çalındığı için yatak odasına gizli kamera taktırdı.

GÖRÜNTÜLERİ İNCELEDİ

Son olarak cüzdanı çalınan Fatih K., güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Elbise dolabındaki cüzdanı komşusu ve eşinin arkadaşı olan Dilek A.'nın aldığını kamera görüntülerinden saptandı.

KAHVE İÇME BAHANESİYLE...

Fatih K., görüntülerle birlikte polise giderek evine kahve içme bahanesiyle gelip hırsızlık yaptığı gerekçesiyle Dilek A.'dan şikayetçi oldu.

Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Dilek A. tutuklandı.

Adana'da hırsız komşu kameraya yakalandı

Adana'da hırsız komşu kameraya yakalandı

Adana'da hırsız komşu kameraya yakalandı

Adana'da hırsız komşu kameraya yakalandı

Adana'da hırsız komşu kameraya yakalandı

Adana'da hırsız komşu kameraya yakalandı

Adana'da hırsız komşu kameraya yakalandı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İBB'nin dergisinde Erdoğan'ı hedef alan fotoğraf

İBB'nin dergisinde Erdoğan'ı hedef alan fotoğraf

172
Elif Şafak Türkiye'yi şikayet etti

Elif Şafak Türkiye'yi şikayet etti

379
Ruhani İran'ın yerli otomobilini test etti

Ruhani İran'ın yerli otomobilini test etti

336
Washington'da Cumhurbaşkanı Erdoğan hareketliliği

Washington'da Cumhurbaşkanı Erdoğan hareketliliği

76
Trabzon'da çatışma: 1 asker şehit

Trabzon'da çatışma: 1 asker şehit

133
Financial Times'ın Erdoğan-Trump analizi

Financial Times'ın Erdoğan-Trump analizi

61
Kadir Topbaş, Erdoğan'a hakaret hata değil 'komplo' dedi

Kadir Topbaş, Erdoğan'a hakaret hata değil 'komplo' dedi

122
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM