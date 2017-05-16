Adana'da hırsız komşu kameraya yakalandı

Adana'da yaşayan Fatih K. evinden sürekli kıymetli eşya ve para çalındığı için yatak odasına gizli kamera taktırdı.
GÖRÜNTÜLERİ İNCELEDİ
Son olarak cüzdanı çalınan Fatih K., güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Elbise dolabındaki cüzdanı komşusu ve eşinin arkadaşı olan Dilek A.'nın aldığını kamera görüntülerinden saptandı.
KAHVE İÇME BAHANESİYLE...
Fatih K., görüntülerle birlikte polise giderek evine kahve içme bahanesiyle gelip hırsızlık yaptığı gerekçesiyle Dilek A.'dan şikayetçi oldu.
Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Dilek A. tutuklandı.