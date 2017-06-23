taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.012
USD
3,5100
EURO
3,9214
ALTIN
141,44
PETR
45,2100

Adana'da kardeş katiline müebbet istemi

28 yaşındaki Ramazan Cimiş'i silahla vurarak öldüren 35 yaşındaki Cihan Cimiş'in yargılanma süreci başladı.

23.06.2017 - 10:19
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Fırıncılık yapan Cihan Çimiş, kendisi gibi fırıncı olan kardeşi Ramazan Cimiş'i silahla vurarak öldürdü.

20 GÜN SAKLANDI

Katil zanlısı ağabey, 20 gün sonra Kiremithane Mahallesi'nde gizlendiği evde yakalandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Cihan Çimiş, kardeşini öldürdüğü için pişman olduğunu belirterek susma hakkını kullandı. Tutuklanan Cihan Çimiş hakkında kardeşi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.

"KONUŞMALARINA DİKKAT EDECEKSİN"

Olay günü daha önce kendi yanında çalışan Ali Osman Apak ile konuşmak için kardeşinin iş yerine gittiğini belirten Cihan Çimiş, "Kardeşimin fırınında çalışan Ali Osman ile konuştuktan sonra arabayla ayrılacakken, kardeşim arabanın camına vurarak 'bundan sonra benimle konuşmalarına dikkat edeceksin' dedi. Ben de 'Tamam kardeşimsin, adamsın' dedim. Ben oradan ayrıldıktan sonra kardeşim tekrar aradı. Sürekli küfür ediyordu, buluşmak istedi. Olay yerinde buluştuğumuzda bıçağı çıkarttı, çok korktum. Yoksa onun canını yakacak insan değilim. Üzerimde taşıdığım silah ile yere ateş ettim" dedi.

Mahkeme heyeti, Cihan Çimiş'in tutukluluk halinin devamına karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Adana'da kardeş katiline müebbet istemi

Adana'da kardeş katiline müebbet istemi

İlginizi Çekebilir
Arnavutköy'de araç yakan terör yandaşları yakalandı
önceki gün araç yakan PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 3 kişi yakalandı.
81 ilde Duman Operasyonu
İş yeri açma belgesi ve tütün mamulleri satış izin belgesi olmayan bin 943 iş yeri ile kişilere 9,6 milyon lira idari para cezası kesildi.
Tunceli'de teröristler yol kesip TIR yaktı
Erzincan karayolunu kesen teröristler, yoldan geçen araçları durdurup örgüt propagandası yaptıktan sonra kömür yüklü bir TIR'ı yakıp kaçtı.
Şortlu kızı darp eden saldırgan tutuklandı
Pendik'te şort giydiği için Asena Melis Sağlam'a hakaret edip darp eden, sonrasında serbest bırakılan Ercan Kızılateş, tutuklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ODTÜ'den cinsiyetsiz tuvalet açıklaması

ODTÜ'den cinsiyetsiz tuvalet açıklaması

244
Washington Post'ta çıkan Türkiye yazısı

Washington Post'ta çıkan Türkiye yazısı

66
Şortlu kızı darp eden saldırgan tutuklandı

Şortlu kızı darp eden saldırgan tutuklandı

198
Kılıçdaroğlu'na dopingli pehlivan desteği

Kılıçdaroğlu'na dopingli pehlivan desteği

137
Trump dünyanın en zengin kabinesini kurdu

Trump dünyanın en zengin kabinesini kurdu

50
ABD'den Enis Berberoğlu ve Ayasofya açıklaması

ABD'den Enis Berberoğlu ve Ayasofya açıklaması

114
ABD'nin YPG'ye verdiği silahların listesi

ABD'nin YPG'ye verdiği silahların listesi

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM