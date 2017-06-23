Adana'da kardeş katiline müebbet istemi

Fırıncılık yapan Cihan Çimiş, kendisi gibi fırıncı olan kardeşi Ramazan Cimiş'i silahla vurarak öldürdü.

20 GÜN SAKLANDI

Katil zanlısı ağabey, 20 gün sonra Kiremithane Mahallesi'nde gizlendiği evde yakalandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Cihan Çimiş, kardeşini öldürdüğü için pişman olduğunu belirterek susma hakkını kullandı. Tutuklanan Cihan Çimiş hakkında kardeşi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.

"KONUŞMALARINA DİKKAT EDECEKSİN"

Olay günü daha önce kendi yanında çalışan Ali Osman Apak ile konuşmak için kardeşinin iş yerine gittiğini belirten Cihan Çimiş, "Kardeşimin fırınında çalışan Ali Osman ile konuştuktan sonra arabayla ayrılacakken, kardeşim arabanın camına vurarak 'bundan sonra benimle konuşmalarına dikkat edeceksin' dedi. Ben de 'Tamam kardeşimsin, adamsın' dedim. Ben oradan ayrıldıktan sonra kardeşim tekrar aradı. Sürekli küfür ediyordu, buluşmak istedi. Olay yerinde buluştuğumuzda bıçağı çıkarttı, çok korktum. Yoksa onun canını yakacak insan değilim. Üzerimde taşıdığım silah ile yere ateş ettim" dedi.

Mahkeme heyeti, Cihan Çimiş'in tutukluluk halinin devamına karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.





