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Adana'da kaybolan 110 koyun parktan çıktı

Adana'da ağıldan kaçan koyunlar, 2 kilometre ilerindeki çocuk parkında otlarken bulundu.

AA | 28.05.2018 - 05:25..
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Adana'nın merkez Çukurova ilçesideki Belediye Evleri Mahallesi'nde bir ağıldan 110 koyun kaçtı. Mehmet Cantekin koyunlarının ağılda olmadığını fark edince polise başvurdu.

Adana'da kaybolan 110 koyun parktan çıktı

ÇOCUK PARKINDA BULUNDULAR

Bölgeye giden polis ekibi, Cantekin ile birlikte mahallede arama yaptı. Koyunları bulabilmek için dışkılarını takip eden Cantekin ve polisler, yaklaşık bir saat sonra hayvanları 2 kilometre mesafedeki parkta otlarken buldu.

Mehmet Cantekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koyunlarını kontrol etmek için kalktığında hayvanların yerinde olmadığını fark ettiğini belirtti.

Komşusunun koyunların kaçtığını söylemesi üzerine durumu polise bildirdiğini anlatan Cantekin, "Polislerle birlikte 1 saat arama sonunda koyunları bulduk. Hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

Adana'da kaybolan 110 koyun parktan çıktı

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