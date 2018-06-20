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Adana'da kaza: 3'ü ağır 7 yaralı

Adana Aladağ'da minibüs ile otobüs çarpıştı 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

DHA | 20.06.2018 - 19:56..
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Aladağ ilçesindeki Hacı Hasanlı Alaybeyi kavşağında iddiaya göre, ana yola giren Davut Polat yönetimindeki 80 KT 546 plakalı minibüs ile ana yolda ilerleyen Alper Çetin yönetimindeki 07 MSG 89 plakalı otomobil çarpıştı.

3 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle otomobil, yol kenarında bulunan tarlaya düştü. Kazada araçlarda sıkışan 3’ü ağır 7 yaralı, olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’ne bağlı CANKUR ekipleri tarafından sıkıştıkları kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da kaza: 3'ü ağır 7 yaralı



Adana'da kaza: 3'ü ağır 7 yaralı



Adana'da kaza: 3'ü ağır 7 yaralı

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