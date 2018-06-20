1 Cumhurbaşkanı: İnce'nin motoru su kaynattı Geçtiğimiz günlerde Muharrem İnce, her gün cuma namazı kıldığını söylemiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan İnce'nin sözleriyle ilgili, "Yorgun düştü" dedi.

2 Adana'da kaza: 3'ü ağır 7 yaralı Adana Aladağ'da minibüs ile otobüs çarpıştı 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

3 Uruguay ikinci maçını da kazandı Uruguay, Dünya Kupası A Grubu 2. maçında Suudi Arabistan'ı 1-0 mağlup etti ve bir üst adını yazdırdı. Bu sonucun ardından 6 puanı bulunan Rusya da gruptan çıkmayı garantiledi.

4 Trump'ın göçmenlik politikası spikeri ağlattı ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlere yönelik politikası ve onları kilitli kafeslerde bekletmesi haber spikerini göz yaşlarına boğdu.

5 Erdoğan: Afrin bitti sırada Kandil var Reis bizi Afrin'e götür sloganlarına karşılık olarak Erdoğan "Afrin bitti sırada Kandil var. Nerede Türkiye'ye taciz var biz tepelerine bineceğiz." dedi.

6 Ağrı'da kaybolan Leyla'nın babası umutlu Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'nın babası Nihat Aydemir; "Ben bir yere gittim, araştırdım, kızıma yemek veriyor ama yemiyor, süt versin." dedi.