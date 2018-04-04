taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.360
USD
4,0193
EURO
4,9393
ALTIN
173,58
PETR
66,8800

Adana’da kesilmiş at ve eşek eti bulundu

Adana’da bir at arabasının römorkunda, kesilmiş halde at ve eşek etleri bulundu.

İHA | 04.04.2018 - 13:01..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Yüreğir ilçesi, Koza Mahallesi’nde bir vatandaş 2 kişinin at arabasının römorkunda kesilmiş at ve eşek etlerinin taşındığını görünce, polisi arayarak ihbarda bulundu.

Adana’da kesilmiş at ve eşek eti bulundu

AT ARABASIYLA TAŞIYORLARDI

Polis verilen adrese geldiğinde at arabasıyla at ve eşek eti taşıyan şahısları durdurmak istedi. Kısa süren kovalamanın ardından polis at arabasını durdurup şahısları da yakaladı. Zanlıların atına el konurken, römorkta bulunan at ve eşeklerin yok edilmesi için zabıta ekiplerine haber verildi.

Adana’da kesilmiş at ve eşek eti bulundu

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜLER

Gözaltına alınan 2 zanlı polis merkezine götürüldü. Olay yerine gelen zabıta ekipleri ise boş bir arazide çukur açarak at ve eşek etlerini buraya gömdü.

Adana’da alınan önlemlere rağmen bir türlü at ve eşek kesimlerinin önüne geçilemiyor.

Adana’da kesilmiş at ve eşek eti bulundu



Adana’da kesilmiş at ve eşek eti bulundu



Adana’da kesilmiş at ve eşek eti bulundu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan-Putin dostluğu Almanya'nın gündeminde

Erdoğan-Putin dostluğu Almanya'nın gündeminde

101
Meclis önünde CHP eylemi: Soyunup tişörtünü vekile verdi

Meclis önünde CHP eylemi: Soyunup tişörtünü vekile verdi

135
Devlet Bahçeli'nin el öpmeye çalıştığı an

Devlet Bahçeli'nin el öpmeye çalıştığı an

46
Isparta uçak kazasında ölen Prof'un nükleer açıklaması

Isparta uçak kazasında ölen Prof'un nükleer açıklaması

78
Kara Kuvvetleri Retinar PTR'yi kullanmaya başladı

Kara Kuvvetleri Retinar PTR'yi kullanmaya başladı

49
ABD'li Bloomberg'in üçüncü havalimanı hazımsızlığı

ABD'li Bloomberg'in üçüncü havalimanı hazımsızlığı

77
CHP'li Mudanya Belediyesi zeytinlikleri arsaya dönüştürdü

CHP'li Mudanya Belediyesi zeytinlikleri arsaya dönüştürdü

112
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM