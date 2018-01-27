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Adana'da kısa devre yapan klima evi küle çevirdi

Adana'da bir klimada çıkan yangında bir apartman dairesi kül oldu.

İHA | 27.01.2018 - 09:05..
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Yangın, Çukurova İlçesi Güzelyalı mahallesi 81188 sokakta bulunan 15 katlı bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde kiracı olarak oturan 49 yaşındaki Ferize Nergis, uyuduğu sırada alev alan klima parçalarının üzerine düşmesi sonucunda uyandı.

KENDİNİ CAMDAN DIŞARI ATTI

Nergis, yangını söndürmeye çalıştı, ancak söndüremeyeceğini anlayınca kendini dışarı atarak canını son anda kurtardı. Durumu gören apartman sakinleri itfaiye ve polis ekiplerini çağırdı.

Adana'da kısa devre yapan klima evi küle çevirdi

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sokak başlarına park edilen araçlar yüzünden sokağa zorla girdi. İtfaiye erleri sokağa girdikten sonra, hemen yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

İtfaiye erlerinin ilk yaptığı incelemede yangının klimanın elektrik kontağından kısa devre yaparak çıktığı öğrenildi. Öte yandan, apartman sakinleri itfaiye ekiplerinin çalışması sırasında yanan dairenin penceresinde içeriyi merakla izledi. Polis daha sonra apartman sakinlerini uzaklaştırdı.

Adana'da kısa devre yapan klima evi küle çevirdi

Adana'da kısa devre yapan klima evi küle çevirdi

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