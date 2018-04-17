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Adana'da konut geri dönüş süresi 21 yıl

Adana'da konut yatırımlarının toplam geri dönüş süresi 21 yıl olarak belirlendi.

Haber Merkezi | 17.04.2018 - 09:54..
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Türkiye genelinde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları, özellikle Adana'da etkisini gösteriyor. Adana'da konut fiyatları ve geri dönüş süreleriyle ilgili yapılan bir araştırma durumu açıkça ortaya koyuyor.

Adana'da konut geri dönüş süresi 21 yıl

ORTALAMA GERİ DÖNÜŞ 21 YIL

Adana'da konut yatırımlarının toplam geri dönüş süresi 21 yıl olarak belirlendi. Şehirde metrekare birim fiyatı 1.625 lira olurken ortalama konut fiyatı 255 bin lira olarak açıklandı.

Adana'da konut geri dönüş süresi 21 yıl

3+1 DAİRELERİN GERİ DÖNÜŞÜ 22 YIL

Adana'da 1+1 dairelerin geri dönüş süresi 13 yıl, 2+1 dairelerin 18, 3+1 dairelerin 22 yıl olarak belirlendi. Evlerin ortalama kira değeri ise 1,142 lira oldu.

Şehirde 1+1 dairelerin satış fiyatı 140 bin, 2+1 daireler 187 bin, 3+1 daireler 253 bin lira, 4+1 daireler 399 bin lira olarak belirlendi.

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