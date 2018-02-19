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Adana'da köpeklerine işkence eden kişi gözaltına alındı

Adana'da şikayet üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, köpeklerini kemerle dövdüğü iddia edilen bir kişiyi gözaltına aldı.

AA | 19.02.2018 - 01:41..
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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kişi mahalle sakinleri tarafından köpeklerine işkence yaptığı yönünde şikayet edildi. Harekete geçen polis ekipleri, şüpheli İbrahim P.'yi gözaltına aldı.

Adana'da köpeklerine işkence eden kişi gözaltına alındı

ZABITA KÖPEKLERİ ALDI

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, hayvanlara işkence yaptığı iddia edilen İbrahim P'yi gözaltına aldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ise Kiraz ve Limon isimli köpekleri hayvan barınağının yetkililerine teslim etti.

Şüpheli İbrahim P'nin köpeklerini kemerle dövmesi ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Adana'da köpeklerine işkence eden kişi gözaltına alındı

Adana'da köpeklerine işkence eden kişi gözaltına alındı

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