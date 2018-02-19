Adana'da köpeklerine işkence eden kişi gözaltına alındı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kişi mahalle sakinleri tarafından köpeklerine işkence yaptığı yönünde şikayet edildi. Harekete geçen polis ekipleri, şüpheli İbrahim P.'yi gözaltına aldı.

ZABITA KÖPEKLERİ ALDI

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, hayvanlara işkence yaptığı iddia edilen İbrahim P'yi gözaltına aldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ise Kiraz ve Limon isimli köpekleri hayvan barınağının yetkililerine teslim etti.

Şüpheli İbrahim P'nin köpeklerini kemerle dövmesi ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.