Adana'da küfür cinayeti

Adana'nın Yüreğir ilçesi Doğankent Cumhuriyet Mahallesi 5490 Sokak’ta meydana gelen olayda, ülkesindeki iç savaştan kaçarak Adana’ya yerleşen Aziz El Casim (25), alkol aldıktan sonra arkadaşı Başar Musa’yla (21) buluştu.

KÜFÜR ETTİ

Alkollü olan genç arkadaşı Musa’ya küfür etmeye başladı. İki arkadaş arasında çıkan sözlü tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü.

KALBİNDEN BIÇAKLADI

Başar Musa, cebinden çıkardığı bıçakla arkadaşını kalbinden bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralanan Aziz El Casim ambulansla kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısını olaydan kısa bir süre sonra yakaladı.

Arkadaşı tarafından öldürülen gencin üzerinden kimlik çıkmaması üzerine alınan parmak izi sonucu Aziz El Casim’in 2016 yılında işlenen bir cinayet olayına karıştığı ve camiden hırsızlık yapan kişinin kendisi olduğu tespit edildi.

Casim'in cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Musa ise gözaltına alındı.