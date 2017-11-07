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Adana'da lüks villayı soyan hırsızlar kamerada

Lüks villaya girip hırsızlık yapan Mustafa T., yakalanınca suç ortağını tanımadığını söyledi.

07.11.2017 - 09:37
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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir villanın demir korkuluklarını eğip, öğle saatlerinde içeri giren 2 hırsız, oturma odasındaki televizyonu çaldı.

Mustafa T., parmak izi bırakmamak için eldiven kullanırken, yanında bulunan diğer hırsız ise yüzünü eşarpla gizledi.

KAMERAYA YAKALANDILAR

Soygun anı ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Ev sahibi Eser Taşoğlu, villasına geldiğinde soygunu fark ederek, polise bildirdi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine olay yerine gelerek, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Ekipler, Mustafa T.'nin kimliğini tespit etti.

Adana'da lüks villayı soyan hırsızlar kamerada

"ALKOLLÜ OLDUĞUM İÇİN..."

Polisin takibi sonucu dün yakalanan Mustafa T., sorgusunda, "Görüntülerdeki yüzü açık, elleri eldivenli kişi benim; ancak bu hırsızlık olayını hiç hatırlamıyorum. Yanımda bulunan kişinin de ismini bilmiyorum. Olay anında alkollü olduğum için böyle bir şey yapmışımdır. Soygunu da çaldığımız televizyonu da ne yaptığımı da hatırlamıyorum. Yaptığımdan pişmanım." dedi.

Sorgusunun ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürülen Mustafa T., daha sonra adliyeye sevk edildi. Polis, diğer hırsızın kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

Adana'da lüks villayı soyan hırsızlar kamerada

Adana'da lüks villayı soyan hırsızlar kamerada

Adana'da lüks villayı soyan hırsızlar kamerada

Adana'da lüks villayı soyan hırsızlar kamerada

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