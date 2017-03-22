Adana'da minibüs şoförü direksiyonda dizi izledi

Direksiyon başında halay çeken, oyun oynayan, kitap okuyan şoförlere bir yenisi daha eklendi. Yüreğir ve Sarıçam İlçeleri arasında yolcu taşıyan minibüs şoförünün direksiyon başında cep telefonundan dizi izlemesi görenleri şaşkına çevirdi.

DİREKSİYON BAŞINDA DİZİ İZLEDİ

Akşam karanlığında zaman zaman hız limitlerini de zorlayan Ferhat isimli şoför, direksiyon üzerinde tuttuğu cep telefonundan Kurtlar Vadisi dizisinin eski bölümlerini hayranlıkla izledi.

RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Bir taraftan dizi izleyen diğer taraftan da yolculardan para alışverişi yapan şoförün rahat tavırları da dikkat çekti. Bir yolcu tarafından görüntülenen şoför, güzergah boyunca gözlerini cep telefonundan ayırmadı.





