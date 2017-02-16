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Adana'da nefes kesen narkotik operasyonu

Adana'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı.

16.02.2017 - 10:34
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Adana Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi’nde "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yüklü miktarda esrar geldiğini ve sokakta satış yaptıkları ihbarı üzerine harekete geçti.

SATICILAR GÖZALTINA ALINDI, 26 KİLO ESRAR YAKALANDI

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda şok baskın yapan polis, sokak satıcılarını satış yaparken etkisiz hale getirip yere yatırdı. Yapılan aramalarda ise 26 kilo esrar ele geçirildi. Operasyonda F.K. ile S.K. gözaltına alındı.

Adana'da nefes kesen narkotik operasyonu

RUHSATSIZ TABANCA VE AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda iki ruhsatsız tabanca, iki de ruhsatsız av tüfeği eli geçirildi. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana'da nefes kesen narkotik operasyonu

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