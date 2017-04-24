taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
92.424
USD
3,6066
EURO
3,9103
ALTIN
147,41
PETR
52,2800

Adana'da öğrenci servisi kaza yaptı: 18 yaralı

Adana'da, lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün otomobille çarpışması sonucu biri ağır 18 öğrenci yaralandı.

24.04.2017 - 10:17
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Adana'da İsmail Kulak Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Taştan idaresindeki 01 S 2566 plakalı servis minibüsü, Mithat Özsan Bulvarı Kayıkhane kavşağında, Mine Çürük'ün kullandığı 01 DYT 78 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan servis aracı refüjdeki ağaca çarptıktan sonra durdu.

Adana'da öğrenci servisi kaza yaptı: 18 yaralı

18 ÖĞRENCİ YARALANDI

Kazada yaralanan 18 öğrenci ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde tedavi altına alınan 14 yaşındaki Ömer Faruk Tatar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından araç sürücüleri, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Adana'da öğrenci servisi kaza yaptı: 18 yaralı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kuzey Kore'den ABD'ye: Uçak geminizi batırırız

Kuzey Kore'den ABD'ye: Uçak geminizi batırırız

158
Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları

79
Sevgilisiyle kiralık katil tutup kocasını öldürttü

Sevgilisiyle kiralık katil tutup kocasını öldürttü

46
Fransa'da Le Pen ve Macron protestosu

Fransa'da Le Pen ve Macron protestosu

60
Fransa'nın oy haritası

Fransa'nın oy haritası

38
Diyanet İşleri Başkanı: Miraç'tan insanlığa 3 değer indi

Diyanet İşleri Başkanı: Miraç'tan insanlığa 3 değer indi

39
Kedilere mama alma koşuluyla hapisten kurtuldu

Kedilere mama alma koşuluyla hapisten kurtuldu

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM