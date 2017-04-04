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Adana'da öğretmenine kızan öğrenci 2'nci kattan atladı

Ayaklarının üzerine düşen Ö.Y.'nin iki bacağında da kırıklar olduğu belirlendi.

04.04.2017 - 18:45
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Merkez Seyhan İlçesi Aydınlar Mahallesi'ndeki İMKB 24 Kasım Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi olan ve Kick boks sporu yapan Ö.Y., saat 13.00 sıralarında öğretmenden izin isteyip dersten çıkmak istedi.

ÖĞRETMENİNE KIZDI SINIFTAN ATLADI

İsmi açıklanmayan öğretmenin, "Dersin bitmesine 5 dakika var, yerine otur" diyerek izin vermediği Ö.Y., sırasına geçti. Ardından da 2'nci kattaki sınıf penceresinden atladı.

Adana'da öğretmenine kızan öğrenci 2'nci kattan atladı

İKİ BACAĞINDA KIRIKLAR VAR

Yaralanan Ö.Y., çağrılan ambulansla Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ayaklarının üzerine düşen Ö.Y.'nin iki bacağında da kırıklar olduğu belirlendi.

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