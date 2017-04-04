Adana'da öğretmenine kızan öğrenci 2'nci kattan atladı

Yatağan ilçesi Bozüyük mahallesinde jandarmanın bir eve yaptığı yaptıkları aramada sahte içki üretimi yapılan gizli bir bölme bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, Türkiye'nin OHAL ve diktatörlüğe değil, demokrasiye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Ayaklarının üzerine düşen Ö.Y.'nin iki bacağında da kırıklar olduğu belirlendi.

1 Ahmet Hakan'dan İnce'yi zora düşüren soru Ahmet Hakan canlı yayında, anayasa ile ilgili CHP'li vekil İnce'yi zora düşüren bir soru sordu.

2 Referanduma 12 gün kala 3 büyükşehir anketi ORC Araştırma İstanbul, Ankara ve İzmir'de seçmenlerin nabzını tuttu.

3 Kılıçdaroğlu sanatçılarla bir araya geldi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Hilton Bomonti Otel'de sanatçılarla bir araya gelerek konuşma yaptı.

4 Esad İdlib'de kimyasal katliam yaptı İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun bölgesine klor gazı saldırısında masum çocuklar ve aileleri katledildi.

5 Macar belediye başkanından Erdoğan'lı savunma Macaristan'da İsrail'in katliamlarını protesto ettiği için hakkında dava açılan belediye başkanı mahkemede Erdoğan'lı savunma yaptı.

6 Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması Son olarak 2014 yılında çıkan bedelli askerlik, hükümetin gündeminde olmasa da, bekleyenler tarafından en çok dile getirilen konu.