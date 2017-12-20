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Adana'da otobüs durakları kitaplarla donatılıyor

'1 İnsan 1 Kitap' isimli proje başlatan üniversite öğrencileri, kentteki otobüs duraklarına kütüphane kazandırmaya başladı.

İHA | 20.12.2017 - 11:55..
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Çukurova Üniversitesi Almanca Bölümü öğrencileri Melike Yiğit, Funda Kara, Ümmügülsüm Karadağ, Gizem Arslan ve Yeliz Termanoğlu, başlattıkları “1 İnsan 1 Kitap” projesi kapsamında kentteki akıllı durakları kütüphanelendirmeye koyuldu.

BELEDİYE DESTEK VERDİ

Kitap bağışı için sosyal medyada #1insan1kitap etiketiyle duyurular yapan öğrenciler, bazı kitabevleri ile Adana Büyükşehir Belediyesi’nden de sponsorluk desteği aldı.

Adana'da otobüs durakları kitaplarla donatılıyor

AKILLI DURAKLARA KÜTÜPHANE

Hemen çalışmalara başlayan gençler, Seyhan ilçesinde Gençlik Meydanı’nın da yer aldığı Bülent Angın Bulvarı’nın her iki tarafında bulunan akıllı duraklar ile Atatürk Caddesi’ndeki bir durağa kütüphane kurdu.

Adana'da otobüs durakları kitaplarla donatılıyor

OTOBÜS BEKLERKEN...

Adana’da böyle bir uygulamayla ilk kez karşılaşan vatandaşlar, otobüs beklerken edindikleri farklı türlerdeki kitaplarla keyifli vakit geçirdiklerini, kendilerinin de bu kütüphanelere bağışta bulunacaklarını kaydetti.

Proje sahibi grup adına konuşan Melike Yiğit, üniversitede aldıkları ’Topluma Hizmet’ dersi sayesinde bu fikrin ortaya çıktığını söyledi.

Uygulamanın dünyadaki bazı ülkelerde sürdürüldüğüne değinen Yiğit, “Okumayı geliştirmeye yönelik hazırladığımız projeye insanların dikkatini çabuk çekti. Durakları uzaktan gözlemlediğimizde insanların ilgi gösterdiğini, kitaplığı karıştırdığını ve otobüs beklerken okuduğunu gördük” şeklinde konuştu.

"ÇALINMA AMACINA GÖRE..."

Kitapların çalınma ihtimalini de değerlendiren Melike Yiğit, "Çalınma amacına göre değerlendirmek gerekiyor bu durumu. İnsanların kitapları okumak için alıp bitirdikten sonra da geri getirmelerini temenni ediyoru." diye konuştu.

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