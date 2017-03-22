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Adana'da PKK operasyonu; 68 kişi gözaltında

Adana'da nevruzda korsan gösteri yapmaya hazırlandıkları belirlenen 68 kişi gözaltına alındı.

22.03.2017 - 13:43
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Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, nevruzda korsan gösteri yapmaya hazırlanan terör örgütü PKK'lılara yönelik operasyon yaptı.

Adana'da PKK operasyonu; 68 kişi gözaltında

Çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenleyen polisler, 20'si çocuk 9'u kadın toplam 68 kişiyi gözaltına aldı.

Adana'da PKK operasyonu; 68 kişi gözaltında

Polis, zanlıların korsan gösteriye eleman bulma, korsan gösteri düzenleme ve bu amaçla halkı provoke etme çalışması yürüttüğünü tespit etti.

Adana'da PKK operasyonu; 68 kişi gözaltında

Gözaltına alınan zanlılar geniş güvenlik önlemleri altında, sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne götürülürken bazı zanlılar zafer işareti yaptı. Zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi.

Adana'da PKK operasyonu; 68 kişi gözaltında

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