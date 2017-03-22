Adana'da PKK operasyonu; 68 kişi gözaltında

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, nevruzda korsan gösteri yapmaya hazırlanan terör örgütü PKK'lılara yönelik operasyon yaptı.

Çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenleyen polisler, 20'si çocuk 9'u kadın toplam 68 kişiyi gözaltına aldı.

Polis, zanlıların korsan gösteriye eleman bulma, korsan gösteri düzenleme ve bu amaçla halkı provoke etme çalışması yürüttüğünü tespit etti.

Gözaltına alınan zanlılar geniş güvenlik önlemleri altında, sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne götürülürken bazı zanlılar zafer işareti yaptı. Zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi.