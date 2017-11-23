taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.815
USD
3,9091
EURO
4,6338
ALTIN
162,09
PETR
62,9800

Adana'da PKK'nın infaz timi yakalandı

DEAŞ militanına benzettikleri için Ethem Türkben'i öldüren ve terör örgütü PKK'nın 'infaz timi' oldukları açıklanan 3 kişi yakalandı.

23.11.2017 - 12:54
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Olay, 22 Temmuz 2015 tarihinde, merkez Seyhan ilçesinin Gülbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Hamile eşi ve 3 çocuğuyla birlikte yemek yiyen Ethem Türkben, iddiaya göre, maskeli kişiler tarafından öldürüldü. Üç kişi olduğu belirlenen silahlı saldırganlar, olayın ardından kaçtı. Polis, oturduğu mahallede, sakal bıraktığı için DEAŞ militanlarına benzetilerek, tehdit edildiğini belirlediği Türkben'i öldüren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da PKK'nın infaz timi yakalandı

POLİS, 2 YIL SONRA FAİLLERİ YAKALADI

Olayın üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen dosyayı kapatmayan polis, Türkben'in, terör örgütü PKK'nın 'infaz timi' tarafından öldürüldüğünü belirledi. Bunun üzerinden çalışma yürüten polis, Sedat Gönen, Ferdin Alp ve Rubar Emen'i yakaladı. Şüphelilerin kırsalda eğitim gördükleri ve yasa dışı eylemlere katılmaktan emniyette kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. Sorguları tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Polisin, şüphelilerin başka cinayete karışıp, karışmadığını belirlemek için soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi.

Adana'da PKK'nın infaz timi yakalandı

Adana'da PKK'nın infaz timi yakalandı

Adana'da PKK'nın infaz timi yakalandı

Adana'da PKK'nın infaz timi yakalandı

Adana'da PKK'nın infaz timi yakalandı

Adana'da PKK'nın infaz timi yakalandı

Adana'da PKK'nın infaz timi yakalandı

İlginizi Çekebilir
Ankara'da otomobil çetesi çökertildi
Almanya'da getirdikleri araçları Türkiye'de sıfırmış gibi satan 6 zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Hamile eşini 8 yerinden bıçakladı
Bursa'da yaşayan Nurettin Atasever, tartıştığı hamile eşini 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü.
Antalya'da FETÖ operasyonu: 76 gözaltı
FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan 99 şüpheliden 76'sı gözaltına alındı.
Karnına sardığı 3 kiloluk eroinle yakalandı
Erzincan'da bir kişinin üzerinde yapılan aramada, karnına sarılı halde 2 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bülent Arınç'a FETÖ sorusu

Bülent Arınç'a FETÖ sorusu

181
Nur Yerlitaş tepkilere cevap verdi

Nur Yerlitaş tepkilere cevap verdi

267
PKK Afrin'de ABD'den destek bekliyor

PKK Afrin'de ABD'den destek bekliyor

81
Aboubakar: Beşiktaş'ı çok özledim

Aboubakar: Beşiktaş'ı çok özledim

28
Messi Barcelona'dan ayrılmak istiyor

Messi Barcelona'dan ayrılmak istiyor

19
Şükran Günü'nde Los Angeles trafiği kilitlendi

Şükran Günü'nde Los Angeles trafiği kilitlendi

48
İzetbegovic: Mladic savaş suçlusudur

İzetbegovic: Mladic savaş suçlusudur

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM