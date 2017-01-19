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Adana'da PKK'ya karşı operasyonlar tüm hızıyla sürüyor

Adana'da bir kadın, polisin uygulama yaptığı sırada iş yerinin duvarına yapıştırılan Öcalan çıkartmasını bıçakla kazıdı.

19.01.2017 - 10:53
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adana

PKK yandaşlarının sık sık korsan gösteri yaptığı Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde 750 polisle uygulama yapıldı.

Uygulamaya terör, uyuşturucu, asayiş, çevik kuvvet ve özel harekat polisleri katıldı. Zırhlı araçlarla caddenin her iki tarafını da kapatan polis cadde boyunca uygulama başlattı.

POLİSLER SOKAKTA UYGULAMA YAPTI

Terör ve özel harekat polisleri de sokak başlarında herhangi bir saldırıya karşı uzun namlulu silahlarla önlem aldı. Polis cadde ve sokak başlarında çok geniş güvenlik önlemi alırken, bir özel harekat polisinin elindeki uzun namlulu silahın yanı sıra sırtında yüzlerce mermi sarılı olması dikkat çekti. Yunus polisleri de uzun namlulu silahlarla sokaklarda uygulama yaptı.Adana'da PKK'ya karşı operasyonlar tüm hızıyla sürüyor

POLİS UYARDI

Polis uygulama yaparken bir iş yerinin duvarında bölücü terör örgütü PKK’nın elebaşısı Abullah Öcalan’ın çıkarmasının duvara yapıştırıldığını gördü. Bunun üzerine polis iş yeri sahibi kadını uyardı.

BIÇAKLA İŞ YERİNE YAPIŞTIRILAN ÖCALAN ÇIKARTMASINI KAZIDI

Kadın, Öcalan’ın çıkarmasını görünce, "Ben yeni görüyorum, gece yapıştırıyorlar ama hemen çıkartayım" dedi. Kadın daha sonra bıçakla Öcalan’ın çıkartmasını duvardan kazıdı.Adana'da PKK'ya karşı operasyonlar tüm hızıyla sürüyor

Adana'da PKK'ya karşı operasyonlar tüm hızıyla sürüyor

Adana'da PKK'ya karşı operasyonlar tüm hızıyla sürüyor

PKK LEHİNE YAZILAN YAZILAR DA SİLİNDİ

Polis ayrıca duvarlara terör örgütü PKK lehine yazılan yazıları da boya ile sildi.

Adana'da PKK'ya karşı operasyonlar tüm hızıyla sürüyor

Adana'da PKK'ya karşı operasyonlar tüm hızıyla sürüyor

Adana'da PKK'ya karşı operasyonlar tüm hızıyla sürüyor

Adana'da PKK'ya karşı operasyonlar tüm hızıyla sürüyor


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