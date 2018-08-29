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Travesti kendisine yardım eden polisi yaraladı

Adana'da sokak ortasında sevgilisi Tayyar D. tarafından darbedilen travesti İdil Ş., kendisine yardım etmek isteyen polisi yüzüne çantayla vurarak yaralayınca, gözaltına alındı.

DHA | 29.08.2018 - 09:21..
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Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi 81108 Sokak'ta saat 04.00 sıralarında, sokak ortasında kavga eden travesti İdil Ş. ile sevgilisi Tayyar D.'yi (31) gören çevre sakinleri, polise haber verdi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavga sonrası yerde yatan İdil Ş.'ye yardım etmek istedi. Bu sırada İdil Ş., çantasıyla kendisine doğru eğilen polis memurunun yüzüne vurdu.

Travesti kendisine yardım eden polisi yaraladı

POLİS HASTANEYE KALDIRILDI

Ekip arkadaşının yaralandığını gören değir polis memurunun telsizle durumu anons etmesi üzerine olay yerine destek kuvvet ve ambulans sevk edildi. Yaralı polis memuru, ambulanstaki ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Travesti kendisine yardım eden polisi yaraladı

BİR ŞEY YAPMADIĞINI İDDİA ETTİ

Polis, olay ardından İdil Ş. ile Tayyar D.'yi gözaltına aldı. Polisi yaralayan İdil Ş., kendisinin bir şey yapmadığını öne sürdü. İdil Ş. ve Tayyar D., Fatih Polis Merkezine götürüldü.

Travesti kendisine yardım eden polisi yaraladı

Travesti kendisine yardım eden polisi yaraladı

Travesti kendisine yardım eden polisi yaraladı

Travesti kendisine yardım eden polisi yaraladı

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