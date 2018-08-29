Travesti kendisine yardım eden polisi yaraladı

Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi 81108 Sokak'ta saat 04.00 sıralarında, sokak ortasında kavga eden travesti İdil Ş. ile sevgilisi Tayyar D.'yi (31) gören çevre sakinleri, polise haber verdi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavga sonrası yerde yatan İdil Ş.'ye yardım etmek istedi. Bu sırada İdil Ş., çantasıyla kendisine doğru eğilen polis memurunun yüzüne vurdu.

POLİS HASTANEYE KALDIRILDI

Ekip arkadaşının yaralandığını gören değir polis memurunun telsizle durumu anons etmesi üzerine olay yerine destek kuvvet ve ambulans sevk edildi. Yaralı polis memuru, ambulanstaki ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİR ŞEY YAPMADIĞINI İDDİA ETTİ

Polis, olay ardından İdil Ş. ile Tayyar D.'yi gözaltına aldı. Polisi yaralayan İdil Ş., kendisinin bir şey yapmadığını öne sürdü. İdil Ş. ve Tayyar D., Fatih Polis Merkezine götürüldü.