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Adana'da polisin abart egzoz nöbeti

Adana’da abart egzoz kullanan motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yapıldı.

İHA | 08.10.2018 - 09:04..
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Adana'da polisin abart egzoz nöbeti

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gece-gündüz abart egzoz kullanarak vatandaşları rahatsız eden motosiklet sürücülerine yönelik uygulama başlattı. Polis, Topalak Mahallesi, Çatalan Yolu ile Kabasakal Mahallesi, Rüzgarlı Tepe mevkisi, Adnan Menderes Bulvarı, Güzelyalı Mahallesi, Süleyman Demirel Bulvarında motosikletleri tek tek kontrol etti.

ALKOL ALIP RAHATSIZLIK VERENLERE CEZA

Polis ayrıca, Beyazevler Mahallesi Yalçın Park ve özellikle çamlık içerisiyle çevresinde, otoyol kenarında otostop çekip trafiği tehlikeye düşüren, alkol alıp çevreye rahatsızlık veren şahıslara yönelik de uygulama yaptı.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önlem ve Araştırma, Devriye ekipleri ve çarşı ve mahalle bekçileriyle birlikte yapılan uygulama neticesinde 126 araç, 251 şahıs kontrol edildi, 6 motosiklet sürücüsüne 6 bin 378 lira para cezası verildi. 5 motosiklet trafikten men edilirken, drift yapan 01 PP 043 plakalı bir araca işlem yapıldı.

Abart egzozdan 01 EY 695 plakalı bir araca trafik cezası verildiği öğrenildi. Ayrıca ilçe emniyet müdürlüğünün denetimlerinin devam edeceği belirtildi.

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