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Adana'da polisle hırsızlar arasında film gibi kovalamaca

Polis ekipleri, 'dur' ihtarına uymayan otomobildeki hırsızlık şüphelisi 1'i kadın 2 kişiyi, filmleri aratmayan kovalamacanın ardından yakaladı.

AA | 07.10.2018 - 07:46..
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Merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde devriye görevi yapan Seyhan Asayiş Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, durumundan şüphelendikleri 33 ABE 487 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araçtaki şüphelilerin ara sokaklardan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na gittiğinin anons edilmesi üzerine Zilli Dede ve ASKİ Kavşağı polisler tarafından kapatıldı.

Hırsızlık şüphelileri film gibi kovalamacayla yakalandı

Adana'da polisle hırsızlar arasında film gibi kovalamaca

10 KİLOMETRELİK TAKİP SONRASI YAKALANDILAR

Polislerin önlemine rağmen kaçmaya devam eden ve Yeni Köprü'nden ilerleyerek merkez Yüreğir ilçesine geçen şüpheliler, bulvar boyunca kaçmaya devam etti.

Yaklaşık 10 kilometre süren takip sırasında hafif ticari araç, aynı bulvardaki petrol istasyonunda bekleyen 01 VBS 45 minibüse çarptıktan sonra durdu.

Araç sürücüsü olay yerinden kaçarken, aynı araçta bulunan bir kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Adana'da polisle hırsızlar arasında film gibi kovalamaca

Kaçan kişinin eşkalini tespit eden ekipler, şüpheliyi 30 dakika süren çalışmanın ardından Serinevler Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde yakaladı.

Araçta arama yapan ekipler, çalıntı olduğu değerlendirilen otomobil lastiği ile hırsızlıkta kullanıldığı tespit edilen malzemeler ele geçirdi.

Adana'da polisle hırsızlar arasında film gibi kovalamaca

Araştırmalarını sürdüren ekipler, zanlıların tespit edilmemesi için araç plakalarını bantla kapattıklarını ve 3 gün önce uygulama yapan polislerin "dur" ihtarına uymayıp kaçtığını belirledi.

Gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi 1'i kadın 2 kişi ile detaylı arama yapılacağı belirtilen hafif ticari araç Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü.

Adana'da polisle hırsızlar arasında film gibi kovalamaca

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