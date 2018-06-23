Adana'da polisten kaçan araçtan 4 kilo esrar çıktı

Seyhan'da polis ile bir sürücü arsında kovalamaca yakalandı. Polislerden kaçan aracı, önünü kesen yunus ekipleri durdurdu. Sürücüsü gözaltına alınan araçta, 2 poşet içinde 4 kilogramlık esrar bulundu.
KELEPÇELENEREK MERKEZE GÖTÜRÜLDÜ
31 L 6771 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Araç sürücüsü Abdulgafur Yalçın (38) ihtara uymayarak polislerden kaçmaya başladı.
Zırhlı yunus timleri kaçan sürücüsünün önünü keserek kıskıvrak yakalandı. Polisler Yalçın’ı arabadan indirip, aracı aramaya başladı. Araçta yapılan aramalarda, 2 poşet içerisinde toplam 4 kilo esrar maddesi ele geçirildi.
Polis ekipleri Yalçın’a kelepçe takarak gözaltına aldı.