Adana'da sinir krizi geçiren kadın kendini yakmak istedi

55 yaşındaki Hatun Tilkin, Seyhan'daki evine gelen öz yeğeni Ömer H. ile tartıştı. Tartışma sonrası yeğenini kovan Tilkin sinir krizi geçirdi. Sinirlerine hakim olamayan kadın evini yaktı.
ÖLMEKTEN SON ANDA KURTULDU
Evin yandığını gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin kapısını kırarak içeri girdi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Evin içerisinde dumana maruz kalan Tilkin, itfaiye ekiplerince son anda kurtarıldı. 112 Sağlık ekipleri Tilkin’i Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Tilkin’in dumandan zehirlendiği öğrenildi.