Adana'da Suriyeliler denetlendi

Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancı Şube Müdürlüğü ekipleri yabancı uyruklu şahısların huzur ve güvenliğini, kamu düzenini sağlamak, suçların önlenmesi ve suç işleyenlerin yakalanması için uygulama başlattı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ DE KATILDI

Aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu çok sayıda emniyet mensubu, Mirzaçelebi Mahallesinde özellikle Suriyelilerin yoğunlukta olduğu bölgeye geldi.

Zırhlı araçlarla sokağa giren polis bütün iş yeri ve Suriyeli vatandaşların üzerinde tek tek arama yaptı.

SURİYELİLERE AİT İŞ YERLERİ DENETLENDİ

Uygulamada 718 Suriye uyruklu şahıs sorgulanırken, Suriyelilere ait 421 ait iş yeri de kontrol edildi. Kontroller esnasında bir bakkal dükkanının arka bölmesinde çeşitli markalarda çok sayıda ilaç bulundu. Dükkan sahibi Suriye uyruklu Sami Eleti isimli şahıs ve ilaçlar, işlem yapılmak üzere Dağlıoğlu Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Sorgulamalarda, Suriye uyruklu 47 yabancının izinsiz olarak başka şehirden geldiği belirlendi. İzinsiz şehir değiştiren göçmenler, kayıt illerine dönmeleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

BİLARDO SALONUNDA HAVUZ

Polisler yaptıkları bir aramada ise bilardo salonunun arka tarafından yüzme havuzu buldu. Çocukların saati 4 liraya girdiği yüzme havuzunun her tarafının kapalı olması ve kaydırakların bile bulunması herkesi şaşkına çevirdi. İş yerinin izin belgesi olduğu öğrenildi. Polis Suriyelilerin işlettiği hamamda da didik didik arama yaptı.