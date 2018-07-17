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Adana'da torbacılara şafak vakti baskın

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.

İHA | 17.07.2018 - 08:32..
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Adana’da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana'da torbacılara şafak vakti baskın

SATICILARA YÖNELİK OPERASYON

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Adana'da torbacılara şafak vakti baskın

EŞ ZAMANLI BASKIN

Daha önceden belirlenen çok sayıda adrese özel harekat timlerinin de desteği ile eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda, şahısların evleri narkotik dedektör köpeği ‘oscar’ tarafından detaylıca arandı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana'da torbacılara şafak vakti baskın

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