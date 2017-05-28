Adana'da uyuşturucu can aldı

Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi 1945 Sokak'ta meydana gelen olayda, uzun zamandan bu yana uyuşturucu bağımlısı olan İbrahim Tutu, aile bireylerinin evde olmadığı bir sırada, vücuduna yüksek dozda eroin enjekte etti.

Uyuşturucunun etkisiyle bulunduğu odada yaşamını yitiren Tutu'nun yakınları eve geldiğinde Tutu'nun cesediyle karşılaştı. Olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri Tutu'nun vücudunda yüksek dozda uyuşturucu enjekte edildiğini saptadı.

Cumhuriyet savcısının incelemesi ardından gencin cesedi, otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.