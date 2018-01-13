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Adana'da uyuşturucu operasyonlarının bilançosu

Kentte, 2017 yılında düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri 48 milyon 616 lirayı bulan uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

İHA | 13.01.2018 - 10:30..
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Adana'da 2016 yılında göreve başlayan Emniyet Müdürü Osman Ak’ın uyuşturucuya karşı yoğunlaştırdığı mücadelesi ve 28 Ağustos 2017’de bayrağı devralan Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın kararlı operasyonlarıyla Adana’da 2017 yılında 2 bin 566 olayda gözaltına alınan 4 bin 363 kişiden bin 80’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ELE GEÇİRİLENLER

İl Emniyet Müdürlüğü verilerine göre, 2017 yılında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve özel harekat polisleri tarafından havadan ve karadan yapılan operasyonlarda toplam 22 bin 931 kök Hint keneviri, 4 ton 43 bin gram esrar, 238 kilo 539 gram eroin, 137 bin 424 adet uyarıcı hap, 1 ton 31 gram kenevir, 1 ton 623 gram metamfetamin, 10 karton LSD ele geçirildi. Çok sayıda Hint keneviri tarlası ve laboratuvarı derdest edildi.

Adana'da uyuşturucu operasyonlarının bilançosu

PİYASA DEĞERİ

Ele geçirilen uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin piyasa değerinin 48 milyon 616 bin TL olduğu anlaşılırken bu maddelerden 9 milyon 734 bin 764 doz kullanılabileceği öğrenildi.

Adana'da uyuşturucu operasyonlarının bilançosu

Adana'da uyuşturucu operasyonlarının bilançosu

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