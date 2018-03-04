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Adana'da uyuşturucu satıcısı 1 polisi yaraladı

Adana'nın Seyhan ilçesinde uyuşturucu tüccarlarına baskın yapılan polis ekiplerine ateş açıldı.

İHA | 04.03.2018 - 23:59..
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Seyhan'ın Meydan Mahallesi'nde uyuşturucu satıcısının evine yapılan baskında çatışma çıktı. Ateş açılan polisin karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada 1 kişi yaralandı.

Adana'da uyuşturucu satıcısı 1 polisi yaraladı

POLİS AYAĞINDAN YARALANDI

İsmi öğrenilemeyen uyuşturucu satıcısı baskın sırasında polislere kapıyı açmayarak pompalı tüfekle kapıya doğru ateş açtı. Kapı önünde bulunan polis memurlarından birisi ayağından yaralandı.

Şahıs daha sonra evin arka penceresinden hızla kaçtı. Olay yerinde bulunan polisler ise sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Sağlık ekipleri yaralı polisi Adana Devlet Hastanesine kaldırırken, durumun iyi olduğu öğrenildi.

Adana'da uyuşturucu satıcısı 1 polisi yaraladı


ÖZEL HAREKAT DEVREYE GİRDİ

Olay yerine ise özel harekat ekipleri de olmak üzere çok sayıda polis gelerek çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Polis kaçan zanlının yakalanması için kentte geniş çaplı operasyon başlattı.

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