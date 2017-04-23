taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
92.424
USD
3,6401
EURO
3,9043
ALTIN
150,33
PETR
51,9300

Adana'da yangın söndüren itfaiyenin teybini çaldılar

Adana'da bir sitenin kapalı otoparkında çıkan yangında bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

23.04.2017 - 11:57
  1. Haberler
  2. İç Haber

3

İtfaiyeye merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde Hafız Mehmet İlmiş Sitesi'nin otoparkında patlama olduğu ve yangın çıktığı bildirildi. Bunun üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesine ait ikişer arazöz ve merdivenli itfaiye aracı ile birer CANKUR aracı ve su tankeri gönderildi. Polis ve sağlık ekipleri de bölgeye sevk edildi.

YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

İtfaiye görevlileri yoğun duman nedeniyle oksijen tüpü takıp otoparkın darabasını kırarak alevlere müdahale etti. Bazı apartman sakinleri de site içinde bulunan araçlarını dışarı çıkararak olay yerinden uzaklaştırdı. Duman nedeniyle 14 katlı binanın üst katlarında mahsur kalan iki kadın ve iki çocuk ise itfaiye merdiveniyle yere indirildi.

Adana'da yangın söndüren itfaiyenin teybini çaldılar

Ekipler, yaptıkları ilk çalışmada, patlama yaşanmadığını ve yangının bir otomobilin elektrik aksamından çıktığını tespit etti. Aracı yanan Faik Kabadayı'nın, "Arabayı daha bu sabah almıştım." diyerek üzüntü yaşadığı görüldü.

İTFAİYENİN TEYBİ ÇALINDI

Yangının söndürülmesinin ardından malzemelerini toplayan ekipler, araçları kontrol ettiklerinde 01 DGD 03 plakalı arazözdeki teybin çalındığını fark etti. Durumun polise bildirilmesinin ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Adana'da yangın söndüren itfaiyenin teybini çaldılar

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kadıköy'de hayırcılar ezanı protesto etti

Kadıköy'de hayırcılar ezanı protesto etti

725
Suudi Arabistan'da üst düzey isimler görevden alındı

Suudi Arabistan'da üst düzey isimler görevden alındı

53
Gece kulübü önünde silahlı kavga: 2 yaralı

Gece kulübü önünde silahlı kavga: 2 yaralı

25
Anıtkabir'de 23 Nisan için ilk tören

Anıtkabir'de 23 Nisan için ilk tören

52
Ordu'da kayıp lise öğrencisi kızlar bulundu

Ordu'da kayıp lise öğrencisi kızlar bulundu

16
Gezi'nin piyanisti Almanya'da eyleme katıldı

Gezi'nin piyanisti Almanya'da eyleme katıldı

7
Gaziosmanpaşa'da yeni doğan bebek sokağa terk edildi

Gaziosmanpaşa'da yeni doğan bebek sokağa terk edildi

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM