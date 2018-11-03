Adana'da yer fıstığı üretimi artıyor

Türkiye'nin yer fıstığı ihtiyacının önemli kısmını karşılayan Adana'da, 2008'de 34 bin ton civarında olan üretimin bu sezon 100 bin tona ulaşacağı tahmin ediliyor. Hasadının sonuna gelinen yer fıstığının, 2008 yılında 92 bin 320 dekar olan ekim alanı yüzde 170 artarak, bu yıl 250 bin dekara yükseldi.

İKİNCİ ÜRÜNDE HASAT SONU YAKLAŞTI

Türkiye'nin yer fıstığı ihtiyacının yüzde 60'ını karşılayan kentte, üretim ise 11 yılda yüzde 194 arttı. Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, Adana’da birinci ürün yer fıstığı hasadının tamamlandığını, ikinci üründe de hasadın sonuna yaklaşıldığını söyledi.

SANAYİSİ OSMANİYE’DE GERÇEKLEŞİYOR

Türkiye'deki en fazla yer fıstığı üretiminin Adana'da yapıldığını belirten Tekin, "Yer fıstığı ihtiyacının yüzde 60’ını ilimizden karşılıyoruz. Üretimimiz yüksek olmasına rağmen sanayisi daha çok komşumuz Osmaniye’de gerçekleşiyor. Fıstık üretim ve işleme tesislerini ilimizde oluşturmaya çalışıyoruz. Çiftçimizin daha çok para kazanması ve bu gelirin ilimizde kalması temel hedefimiz" dedi.

11 YILDA ÖNEMLİ ARTIŞLAR

Tekin, ekim alanı ve rekoltede son 11 yılda önemli artışlar yaşandığına dikkati çekerek "Ekim alanı ve rekolte bir taraftan artarken, ıslah çalışmalarıyla birlikte dekara olan verimimiz de artmakta. Yaklaşık 350 kilogram olan dekara verim şu anda 420 kilograma çıkmıştır. 2008 yılında yaklaşık 92 bin dönüm alanda yaklaşık 34 bin dönüm rekolte elde edildi. Bu yıl 250 bin dekara yakın yer fıstığı ekimi yapıldı. 100 bin ton civarında bir rekolte beklemekteyiz. Bu hem ülke ekonomisi hem de ilimiz için önemli bir konudur. Üretimin de artması için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz" diye konuştu.

YAĞ ÜRETİMİ HEDEFİ

Yer fıstığı yağının önemine de değinen Tekin, "Yer fıstığı bitkisel üretim açısından baktığımızda da yağ oranı en yüksek olan bitkidir. Şu an tohumundan yüzde 60’a yakın yağ çıkarabiliyoruz. Piyasada da yer fıstığı yağı görülmeye başladı. Sağlık açısından da önemli. Yer fıstığı ülkemizde genellikle çerezlik olarak tüketiliyor. Üretim arttıkça da yağ üretiminde etkin olarak rol alacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.